Atomare Bedrohung: 16 Gründe, warum wir auf einen Atomschlag schlecht vorbereitet sind

Die Defizite erhob das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS im Sommer 2020 im Rahmen einer Umfrage bei relevanten Partnern des ABC-Schutzes. Insgesamt meldeten 61 Organisationen von Bund, Kantonen und Dritten 230 Defizite unterschiedlichen Detaillierungsgrads. Das BABS kondensierte die Liste zusammen mit Fachpersonen von Bund und Kantonen auf 96 Defizite: Doppelnennungen wurden zusammengeführt, ähnliche Defizite zusammengefasst und der Detaillierungsgrad der Nennungen vereinheitlicht. Die 96 Defizite wurden nach acht Kriterien priorisiert, um die wichtigsten Defizite zu identifizieren: Sogenannte Kerndefizite, deren Beseitigung den ABC-Schutz substanziell verbessern würde. Das Ergebnis dieser Priorisierung sind 16 Kerndefizite. Es bestehe viel Verbesserungspotenzial, so der Bericht, der den Bund auffordert, Verantwortung zu übernehmen. Nun will der Bund aktiv werden: Ein Bericht zu den dringendsten Problemen beim ABC-Schutz sei in Arbeit, angedacht sei auch eine nationale ABC-Plattform, berichtet die «NZZ am Sonntag».