Läufelfingen BL – 16-Jährige auf Fussgängerstreifen erfasst und schwer verletzt

In Läufelfingen im Kanton Baselland wurde am Donnerstagabend eine Fussgängerin bei einem Unfall schwer verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei querte die 16-jährige Passantin kurz vor 22.30 Uhr vom Bahnhof her kommend auf der Hauptstrasse den dortigen Fussgängerstreifen, als sie von einem Auto frontal erfasst wurde.