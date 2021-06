Lisa Bader - 16-jährige Bernerin landet Youtube-Hit und rappt am Frauenstreik

Der Song «Kämpf wiä äs Meitschi» von der 16-jährigen Lisa Bader wurde auf Youtube bereits fast 20’000 Mal geklickt. Am Montag rappte sie ihn am Frauenstreik auf dem Bundesplatz.

Am Frauenstreik 2021 rappte die 16-jährige Bernerin Lisa Bader ihren Song «Kämpf wiä äs Meitschi». 20 Minuten

Darum gehts Am Frauenstreik in Bern trat die 16-jährige Lisa Bader auf.

Die Bernerin rappte ihre Single «Kämpf wiä äs Meitschi», mit der sie für Gleichstellung kämpft.

Ihr Auftritt war ein grosser Erfolg: Mehr als 18’000 Mal wurde der Song mittlerweile auf YouTube angeklickt.

30’000 Personen nahmen am Montag am feministischen Streik in Bern teil, sagt das Frauenstreik-Kollektiv Bern. Unter den vielen violett bekleideten Frauen, die sich auf dem Bundesplatz aufhalten, steht auch die Bernerin Lisa Bader. Die 16-Jährige hat am Abend nach der Demo ihren Auftritt auf der Bühne – sie greift nach dem Mikrofon und beginnt zu rappen. Und zwar performt sie ihre neueste Single «Kämpf wiä äs Meitschi», die auf Youtube bereits mehr als 18’000 Mal geklickt wurde.

Die Menschen in der vordersten Reihe kennen den Text auswendig und singen laut mit: «Kämpf wiä äs Meitschi, fight like a girl. Renn wiä äs Meitschi, run like a girl», heisst es etwa im eingängigen Refrain. Doch so locker und fröhlich Bader ihre Performance auch rüberbringen mag, fällt dennoch die Ernsthaftigkeit hinter ihren Worten auf. Mit dem Rap kämpft die 16-Jährige für Gleichstellung und appelliert dabei an eine neue Ära: «2021 wird aues angers», rappt sie.

1 / 7 Lisa Bader sorgte auf Youtube für einen Hit. Youtube / Lisa Anfang Mai veröffentlichte sie ihre Single «Kämpf wie es Meitschi» auf Youtube. Youtube / Lisa Mittlerweile hat sie dort fast 20’000 Klicks. Youtube / Lisa

Song von Schweizer Prominenz gelobt

Der Song entstand laut einem Beitrag von Radio SRF 3 im Rahmen eines Schulabschlussprojekts. Am 1. Mai hat Bader den Clip auf YouTube gestellt. «Ich kriege täglich positive Rückmeldungen, was mich sehr freut», sagte Bader gegenüber dem Radio. Seit ihrem Auftritt am Frauenstreik sind nun viele zusätzliche Klicks dazugekommen.

Ihre Worte unterstreicht sie mit einem selbstgedrehten Musikvideo. Der Clip kursiert auf diversen Social-Media-Plattformen: Er wird in Facebook-Gruppen weiterempfohlen und in Tweets von Politikerinnen und Politkern gelobt. Schweizer Prominenz wie der Bieler Rapper Nemo und die Berner SP-Nationalrätin Tamara Funiciello folgen der jungen Künstlerin bereits auf Instagram und sprechen ihr grosses Lob aus. Auf Social Media gibt Bader allerdings nur wenig von sich preis. Was sie zu sagen habt, rappt sie lieber in ihren Songs – etwa vor tausenden Menschen auf dem Bundesplatz in Bern.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

20 Minuten auf dem Smart TV Geniesse die Videos in bester Qualität auf dem grossen Bildschirm. 20min/Marco Zangger Mach es dir auf dem Sofa gemütlich und schau dir die besten Videoinhalte von 20 Minuten auf dem grossen Bildschirm an. Verfügbar ist die 20-Minuten-Smart-TV-App vorerst ausschliesslich im Samsung Store, zudem ist die App auf neuen Samsung Smart TVs vorinstalliert. Eine Lancierung der App auf weiteren Plattformen ist bereits geplant. Damit kannst du noch tiefer in die Videowelt von 20 Minuten eintauchen. Zum Angebot zählen etwa Livestreams, die News-Sendung NOW!, die beliebte Community-Serie «Mini Gschicht» oder die freche Entertainment-Show «News Juice».