Dinhard ZH: 16-Jährige krachen mit geklautem Auto in Hausmauer

Der Schaden an der Hausmauer ist am nächsten Tag deutlich zu sehen.

Das ist passiert

Gegen zwei Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, wonach es an der Rutschwilerstrasse zu einem Selbstunfall gekommen sei. Die ausgerückten Kantonspolizisten fanden vor Ort einen Personenwagen vor, der zuvor rechts von der Strasse abgekommen ist und mit einem Granit-Quaderstein und einem Hochbeet kollidierte. Durch die Kollision hob das Fahrzeug ab und prallte auf rund zwei Metern Höhe in eine Hausmauer. Der 16-jährige Beifahrer konnte am Unfallort angetroffen und verhaftet werden. Er musste für medizinische Abklärungen in ein Spital gebracht werden.