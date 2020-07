Essstörungen in Corona-Krise

16-Jährige musste nach Lockdown mit kritischem Untergewicht ins Spital

In der Corona-Krise haben sich laut Ärzten bei vielen Betroffenen die Essstörungen verschlimmert. Einer der Gründe ist, dass die soziale Kontrolle fehlte.

Die Corona-Quarantäne hat zu vermehrten Problemen mit Essstörungen wie Magersucht geführt, wie die «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel) berichtet. Eine 16-jährige Schülerin musste nach dem Lockdown «mit kritischem Untergewicht ins Spital eingewiesen werden», sagt Bettina Isenschmid, Chefärztin des Kompetenzzentrums für Essverhalten am Spital Zofingen AG. Sie fastete intensiv und ging stundenlang allein joggen. Die Eltern musste zusehen, wie sich krank hungerte.

Auch in anderen Fällen haben sich die Ernährungsprobleme verschlimmert. Die Situation habe sich verschärft, «weil die soziale Kontrolle in der Schule oder im Büro wegfiel, gleichzeitig waren während des Lockdowns keine Behandlungen möglich», sagt Ärztin Isenschmid. So fehlten gewohnte Strukturen – und fiel zum Beispiel das übliche Mittagessen mit Freunden aus.