Gruppenvergewaltigung in Israel 16-Jährige soll von 30 Männern sexuell missbraucht worden sein

Eine Jugendliche wurde in ihren Ferien von zahlreichen Männern vergewaltigt. Der Fall sorgt für Entsetzen bis in höchste Regierungskreise.

von Karin Leuthold

Darum gehts In Israel soll eine Gruppe von 30 Männern eine 16-jährige Frau vergewaltigt haben.

Zwei mutmassliche Täter wurden inzwischen festgenommen.

Vom Vorfall soll es Videoaufnahmen geben.

Die mutmassliche Gruppenvergewaltigung einer 16-Jährigen sorgt in Israel für Entsetzen. Bei der polizeilichen Anzeige in der Küstenstadt Eilat gab d ie junge Fr a u an, von über 30 Männern sexuell missbraucht worden zu sein.

Die Jugendliche sagte, sie habe a m beliebten Badeort am Roten Meer m it einer Freundin ihre Ferien verbracht. Vergangene Woche hätten die beiden, g emeinsam mit Bekannten der Freundin , Alkohol getrunken. Als die 16-Jährige in einem Hotelzimmer zur Toilette gegangen sei, sei es zur Vergewaltigung gekommen. Die Männer sollen sich nacheinander an ihr vergangen haben . Ihre Freundin habe ihr helfen und die Männer von den Übergriffen abhalten wollen, habe es aber nicht geschafft, berichtet BBC .

Der Fall gelangt bis zur Regierungsebene

Wie Times of Israel am Donnerstag schreibt, seien mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Beide kommen aus Nordisrael, beide sind 27 Jahre alt. Sie geben zu, mit der 16-Jährigen Sex gehabt zu haben. Eine Vergewaltigung sei es nicht gewesen, behaupten die Verdächtigen.

Vom Vorfall soll es Videoaufnahmen geben, wie die BBC weiter schreibt. Einer der Männer soll der 16-Jährigen Tage später geschrieben haben. Dabei erwähnte er, dass er Videomaterial von jener Nacht habe. Das Nachrichtenportal Ynet News zitiert die Anwältin eines Tatverdächtigen mit der Behauptung, die Jugendliche habe « die Männer herbeigerufen » .

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte den Fall « erschütternd » und ein « Verbrechen gegen die Menschlichkeit » . Er forderte ein hartes Vorgehen gegen die mutma ss lichen Täter.

Justizminister Avi Nissenkorn meinte, angesichts der Zeugenaussagen sei es « unglaublich, wie niedrig der moralische Tiefpunkt ist » . Er forderte volle Unterstützung für das Opfer und kündigte eine harte Gangart gegen die Männer an .