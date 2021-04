Seit zwei Wochen vermisst : 16-Jährige während Homeschooling spurlos verschwunden

In Deutschland wird seit zwei Wochen die 16-jährige Isabella vermisst. Während des Homeschoolings sei sie kurz raus zur Tür, ohne ihr Handy oder Portemonnaie einzupacken, kam dann aber nicht mehr zurück. Ermittler wenden sich nun an die Bevölkerung.

Am 22. März soll das Mädchen unbemerkt das Haus ihrer Eltern in Celle (D) verlassen haben. Ihren Hausschlüssel, Portemonnaie und auch ihr Handy liess sie zurück. Die Polizei vermutet deshalb, dass sie kurz jemanden draussen vor ihrem Haus treffen wollte oder man sie so nach draussen gelockt habe, wie «Bild» berichtet.

Suchhund nahm Fährte auf

Man habe die Kontakte der Jugendlichen in Chatgruppen und sozialen Netzwerken überprüft. Und ein Personenspürhund konnte die Fährte des Mädchens aufnehmen. Diese verlor sich dann aber in der Nähe eines Supermarktes, wo sie möglicherweise in ein Auto oder Taxi eingestiegen sein könnte. Oder sie könnte sich noch in der Nähe des Ortes befinden, wie Ermittler sagen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie schwarze Kleidung, eine Lederjacke und Doc-Martens-Stiefel. Das Mädchen mit dunklem Haar ist etwa 1.70 Meter gross.