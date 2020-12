Ein Schüler filmte die Lage im Bus zur Berufsschule mehrmals. Natanael Grabner

Darum gehts Die Busse zur Berufsschule GBS in St. Gallen Riethüsli sind teils überfüllt.

Personen müssen teilweise aus dem Bus aussteigen, weil es keinen Platz hat.

Unter den Schülern gibt es viel Unverständnis.

Dem zuständigen Transportunternehmen sind keine Beschwerden bekannt.

«Es ist immer das Gleiche. Der Bus ohne Halt zur Berufsschule ist immer komplett überfüllt», sagt Natanael Grabner (16). Der Automatiker-Lehrling aus Diepoldsau SG muss jeweils länger als eine Stunde auf St. Gallen pendeln, um in die Berufsschule zu gehen. Am Bahnhof in St. Gallen angekommen, nehme er dann den Bus nach Riethüsli. «Teilweise hat es so viele Leute, dass Personen von aussen versuchen, die Schüler in den Bus zu drücken», sagt der 16-Jährige. Es sei auch schon vorgekommen, dass der Busfahrer einige Leute aufgefordert habe, den Bus zu verlassen, weil die Türen sonst nicht zugehen.

Der direkte Bus zur Berufsschule sei nicht der einzige, der überfüllt ist. Auch der Linienbus 5 nach Riethüsli sei morgens jeweils vollgestopft. «Alle Busse sind überfüllt, sogar das Appenzeller Bähnli. Manchmal müssen wir in die erste Klasse, damit wir Platz haben», so Grabner. Beim Ausweichen auf andere Verkehrsmittel komme es vor, dass die Schüler erst später im Unterricht erschienen. «Früher von zu Hause losfahren kann ich kaum. Da ich von weiter weg komme, wäre ich etwa 45 Minuten zu früh in der Schule. Die Klassenzimmer sind dann noch gar nicht offen», erklärt der 16-Jährige.

Schüler wollen Verbesserungen

Der Berufsschüler findet die Situation unverständlich: «Es heisst die ganze Zeit, dass wir in der Freizeit jeden sozialen Kontakt meiden sollen und wir uns nicht in grossen Mengen aufhalten sollen», sagt der 16-Jährige. Er kritisiert, dass er sich jeweils auf dem Schulweg unfreiwillig mit so vielen Menschen aufhalten muss. «Es stört mich hauptsächlich wegen Corona», sagt er. Eine sinnvolle Massnahme fände er die Verteilung der Schüler. «Es müssen ja nicht immer alle gleichzeitig in die Schule», meint Grabner. Eine andere Massnahme, die auch andere Schüler in seiner Klasse sinnvoll finden würden, wäre Homeschooling.