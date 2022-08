Kölliken: 16-Jähriger beschleunigt Töff, verliert Kontrolle und prallt in Kandelaber – tot

Tödlicher Unfall in Kölliken AG: Am späteren Samstagabend gegen 23 Uhr beschleunigte ein 16-jähriger junger Mann aus der Region Brugg in Kölligen AG in Anwesenheit zweier Kollegen sein Motorrad. Nach einigen Metern habe er auf dem asphaltierten Feldweg die Kontrolle über den Töff verloren und sei mit einem Kandelaber kollidiert, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Durch den Aufprall zog sich der junge Mann tödliche Verletzungen zu.