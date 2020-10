Polizeimeldungen Ostschweiz : 16-Jähriger bricht in Hotels ein und klaut Whiskey

In der Nacht auf Sonntag ist in Appenzell ein Jugendlicher in mehrere Hotels eingebrochen. In einem davon klaute er Whiskey, Lautsprecherboxen und eine Taschenlampe. Er wurde am Sonntagnachmittag verhaftet.