Frankreich : 16-Jähriger entdeckt die grausam entstellte Leiche einer jungen Frau

In der Gemeinde Mont-Saint-Martin unweit der Grenze zu Belgien und Luxemburg ist eine grausam entstellte Frauenleiche gefunden worden. Die Obduktion steht noch aus.

Der Jugendliche entdeckte die Frauenleiche im französischen Mont-Saint-Martin, das am Dreiländereck Luxemburg-Belgien-Frankreich liegt.

Ein Passant stiess am Montagnachmittag in der Nähe einer leer stehenden Werkshalle auf eine unbekleidete geköpfte Tote.

In Frankreich hat ein Jugendlicher per Zufall eine Leiche entdeckt.

Ein Jugendlicher machte am Montagnachmittag eine makabre Entdeckung. Hinter einer leer stehenden Werkhalle fand er die Leiche einer jungen Frau mit abgetrenntem Kopf und abgetrennten Gliedmassen, nur wenige Schritte vom Rathaus der französischen Gemeinde Mont-Saint-Martin entfernt, wie « L'Essentiel » berichtet. Der 16-Jährige, der eine Ecke zum Urinieren gesucht habe, sei demnach plötzlich vor der Leiche gestanden. Mont-Saint-Martin liegt am Dreiländereck Luxemburg-Belgien-Frankreich.

«Zerstückelter Körper, ohne Kopf und entblösst»

«Ein zerstückelter Körper, ohne Kopf und entblösst, wurde am frühen Nachmittag von einem Passanten in der Nähe eines verlassenen Gebäudes in Mont-Saint-Martin gefunden», erklärte der stellvertretende Staatsanwalt Stéphane Javet gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit eine Meldung von «L'Essentiel».