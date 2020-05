Aktualisiert vor 18min

Nach Sturz von Velo

16-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Ein Jugendlicher (16) ist in der Nacht auf Samstag in Horgen ZH mit seinem Velo gestürzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Am Freitag kam es zu weiteren Unfällen mit Zweirädern.

von jeb/sda

1 / 3 Statt die Verkehrsinsel im Bild zu umfahren, fuhr der 16-Jährige geradeaus weiter in den Randstein und kam zu Fall. Kapo ZH Bei einer Kollision zwischen einem Rennrad- und einem Motorradfahrer in Dinhard ZH sind am Freitagabend (29.5.2020) beide Lenker verletzt worden. Kapo ZH Der 51-jährige Rennradfahrer sowie der Motorradfahrer wurden ins Spital gebracht. Kapo ZH

Um Mitternacht fuhr in Horgen ZH ein 16-Jähriger in Begleitung von Kollegen mit dem Velo auf der abfallenden Bergstrasse in Richtung See. Statt die Verkehrsberuhigungsinsel zu umfahren, prallte er gegen den Randstein und stürzte, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Beim Sturz zog sich der Teenager, der keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu. Er musste mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren werden.

In Dinhard ZH verunfallte am Freitagabend ein weiterer Velofahrer, als er mit einem Töfffahrer zusammenprallte. Um 17.50 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Rennrad auf dem Radweg entlang der Seuzacherstrasse in Richtung Dinhard ZH. Bei der Einmündung Solwise wechselte er vom Radweg auf die Strasse. Dabei prallte er mit dem in gleicher Richtung fahrenden Motorrad eines 59-jährigen Lenkers zusammen. In der Folge kamen beide Männer zu Fall und zogen sich unbekannte Verletzungen zu, wie die Kapo Zürich am Samstag mitteilte. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gefahren. Wegen des Unfalls musste die Strasse für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Thurtal richtete eine entsprechende Umleitung ein.

Velofahrer in Kesswil TG verletzt

Bei der Kollision mit einem Auto wurde am Freitag in Kesswil TG ein Velofahrer leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr auf der Hafenstrasse, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Gemäss Abklärungen der Polizei wollte der Autofahrer bei der Verzweigung zur Niederholzstrasse geradeaus weiterfahren. Dabei bemerkte er den von rechts kommenden Velofahrer zu spät. Der Rettungsdienst brachte den Mann (47) in ein Spital.

17-Jähriger mit Motorrad verunfallt