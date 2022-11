Wallisellen ZH: 16-Jähriger im Spital – Stichwaffe im Spiel

Eine Gruppe ging am Bahnhof Wallisellen auf einen 16-Jährigen los.

Am Freitag kam es in Wallisellen ZH am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung. Wie ein News-Scout meldet, habe eine Gruppe Jugendlicher mit einem 16-Jährigen abgemacht zu «chillen». Dann sei die Gruppe auf ihn losgegangen, unter anderem auch mit einem Messer.