Am Sonntagmorgen um 3.15 Uhr, wurde in Basel in der Allschwilerstrasse, Höhe Tramhaltestelle

Morgartenring, ein bewusstloser und verletzter Unbekannter aufgefunden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass zwei Passanten einen vor einem Hauseingang am Boden liegenden Mann festgestellt hatten, welcher bewusstlos war, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.