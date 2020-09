Für Tausende Schüler und Lehrer in den USA verlief der Schulstart nach den Ferien anders als geplant. Anstelle ihrer Lehrer im virtuellen Klassenzimmer sahen die Schüler nur zahlreiche Fehlermeldungen. Die Verantwortlichen in Miami-Dade County, im US-Bundesstaat Florida, glaubten erst an ein technisches Problem. Einen Tag später hiess es dann aber an einer Pressekonferenz, dass es sich um einen Cyberangriff auf das rund 15 Millionen Dollar teure System gehandelt habe.