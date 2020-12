Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde am Mittwoch ein 16-Jähriger verhaftet.

Am Dienstag wurde in Adliswil eine Tankstelle überfallen.

Ein bewaffneter und maskierter Mann betrat am Dienstag kurz nach 9.30 Uhr den Tankstellenshop an der Zürichstrasse in Adliswil ZH. Er bedrohte die anwesende Verkäuferin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchtete er anschliessend zu Fuss in unbekannte Richtung.