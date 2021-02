Auch in Beinwil SO musste ein 40-jähriger Töff-Fahrer ins Spital geflogen werden.

Ein 16-jähriger Töff-Fahrer kollidierte am Montagabend in Steinegg im Kanton Appenzell Innerrhoden mit einem Zaun am Strassenrand. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo er stürzte. Auf einem Bild ist zu sehen, wie stark der Töff durch Kollision und Sturz in Mitleidenschaft gezogen wurde.