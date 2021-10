Bullet VD : 16-Jähriger stirbt bei Töffunfall im Kanton Waadt

Ein Töfffahrer (16) aus dem Kanton Freiburg ist am Samstag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem kleinen Bruder (14) unterwegs.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat am Samstag in Bullet VD sein Leben verloren. Er wurde von seinem 14-jährigen Bruder auf dem Beifahrersitz begleitet. Das Motorrad war vor einer leichten Linkskurve von der Strasse abgekommen und in einen Felsen am Strassenrand geprallt. Warum es auf der geraden, bergab führenden Strecke zum Unfall kam, ist noch unbekannt.