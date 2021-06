Weggis LU - 16-jähriger Töfffahrer nach Kollision mit Auto im Spital

Die Kollision ereignete sich am Donnerstagabend in Weggis auf der Kantonsstrasse.

Am Donnerstagabend verunfallte ein 16-jähriger Töfffahrer auf der Kantonsstrasse von Weggis in Richtung Vitznau. Er verlor in der Rechtskurve auf dem Viadukt die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Der 16-Jährige wurde mit der Rega in ein Spital geflogen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 14'000 Franken. Im Einsatz standen zudem der Rettungsdienst Küssnacht sowie 18 Angehörige der Feuerwehr Weggis.