Sicherheitslücke - 16-Jähriger trickst SBB aus und kann unbegrenzt gratis fahren

Nach diversen Tests ist er überzeugt: Sein Vorgehen funktioniert, er kann nach Belieben Gratistickets generieren – egal ob per Bahn, Bus oder Schiff, in der ersten oder zweiten Klasse und auf welcher Strecke. «Also habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, wie man die Sicherheitslücke schliessen könnte. Mittlerweile habe ich dafür eine simple Lösung gefunden», sagt Jordan.

Es funktioniert tatsächlich

20 Minuten lädt den jungen Programmierer auf die Redaktion ein. Wie genau er das Ticket generiert, will er nicht verraten. Er bietet aber an, auf dem Handy einer Mitarbeiterin ein solches Ticket zu generieren. Und tatsächlich: Er verbindet das Handy der Mitarbeiterin mit seinem PC, nach wenigen Minuten bekommt sie es mit einem Ticket darauf zurück. Noch am selben Abend wird die Mitarbeiterin – die zusätzlich ein GA hat – mit dem Ticket im Zug von Zürich nach Basel kontrolliert. Alles funktioniert reibungslos, Kosten fallen keine an.