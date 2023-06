16-Jähriger verunfallt nach Sekundenschlaf in Engi im Kanton Glarus

Am Dienstag um 23 Uhr kam es auf der Sernftalstrasse in Engi GL zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs war von Schwanden GL herkommend in Richtung Engi GL unterwegs. In der Galerie, Höhe Wartstalden, verlor der 16-Jährige wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über das Fahrzeug.

Bereits bei wenig Tempo grosse Schäden am Auto

«Häufig ist es so, dass auch bei tiefen Geschwindigkeiten grosse Schäden an Fahrzeugen entstehen», sagt Menzi. Je nachdem könnte das Auto frontal in den Betonpfeiler geprallt sein. Dadurch kann auch bei einer solchen Geschwindigkeit der Motor so stark beschädigt werden, dass am Auto Totalschaden entsteht.