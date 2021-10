Polizeimeldungen Region Basel – 16-Jähriger vor Bahnhof erst in Gespräch verwickelt, dann ausgeraubt

Personen, die Näheres zur Tat wissen oder den Raub beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft, der Jugendanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft

ergaben, dass der 16-Jährige Samstagnacht mit einem Kollegen von der Centralbahnstrasse herkam. Vor dem Bahnhof SBB wurden sie ca. um 23.30 Uhr von vier jungen Männern angehalten und in ein Gespräch verwickelt, wie einer Mitteilung vom Sonntag zu entnehmen war. Plötzlich griff einer der Unbekannten in die Tasche des Ofers und klaute das Bargeld. Der 16-Jährige wehrte sich und wurde dabei leicht verletzt. Die vier Angreifer flüchteten anschliessend in Richtung Elisabethenanlage. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.