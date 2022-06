Deutschland: 16-Jähriger wird wegen Schwumm in fremdem Pool mit Helikopter gesucht

Weil ein Jugendlicher in einem fremden Pool plantschte, alarmierte ein Mann in Oberbayern die Polizei.

Durch einen Schwumm in einem fremden Pool hat ein Jugendlicher in Deutschland einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten erhielten am Dienstag einen Anruf eines Anwohners aus Lenting, wonach eine unbekannte Person im Schwimmbecken sei. Als die Polizisten im Garten auf den Teenager trafen, ergriff dieser die Flucht und versteckte sich. Sein Fahrrad liess er zurück, wie der «Spiegel» schreibt.