Die Verletzungen des Jugendlichen stammen mutmasslich von einem Schlag gegen den Kopf, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Freitag, kurz vor 23.20 Uhr, durch Passanten schwer verletzt vor dem Neumarkt 5 in St. Gallen aufgefunden. Die daraufhin aufgebotene Rettung brachte den Jugendlichen ins Spital. Dort musste er gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen zweimal operiert werden. Derzeit ist unklar, was sich genau zugetragen hat. Die Polizei konnte bis am Dienstagabend noch keine Aussage des Jugendlichen aufnehmen.