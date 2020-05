Unglück in Indien

16 Menschen von Zug überrollt

In Indien ist eine Gruppe Wanderarbeiter von einem Zug überrascht worden. Zurzeit sind viele Wanderarbeiter zu Fuss unterwegs aufs Land, da sie in der Stadt keine Arbeit mehr finden.



In Indien haben 20 Wanderarbeiter auf Zugschienen geschlafen und sind von einem Güterzug überfahren worden. Mindestens 16 von ihnen starben am frühen Freitagmorgen, einer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wahrscheinlich dachten sie, dass während der Ausgangssperre überhaupt keine Züge fahren», sagte er. Zurzeit fahren in Indien keine regulären Passagierzüge.