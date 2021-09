Mexiko : 16 Patienten sterben bei Überschwemmung von Spital

Heftige Regenfälle liessen in Zentralmexiko einen Fluss über die Ufer treten. Innert weniger Minuten überflutete er ein Krankenhaus.

Heftige Regenfälle haben in der Region zu Überschwemmung geführt.

Stromausfall nach Hochwasser: Retter bringen Patienten eines Spitals in Hidalog in Sicherheit. (7. September 2021)

In Mexiko sind mindestens 16 Patienten bei der Überschwemmung eines Krankenhauses und einem anschliessenden Stromausfall ums Leben gekommen. Heftige Regenfälle hätten im zentralmexikanischen Bundesstaat Hidalgo den Fluss Tula über die Ufer treten lassen und das Krankenhaus überflutet, teilte die mexikanische Regierung am Dienstag auf Twitter mit.

Insgesamt befanden sich demnach 56 Patienten im Gebäude. Die Überlebenden wurden nach Regierungsangaben in andere Krankenhäuser verlegt. Laut mexikanischer Medien waren unter den Opfern auch Corona-Patienten, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren. Weite Teile Mexikos waren insbesondere am Montag von starken Regenfällen betroffen.