Gartenparty in Rochester (USA) : 16 Personen auf Gartenparty angeschossen – 2 Menschen sterben

Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sind bei Schüssen auf einer Gartenparty verstorben. Bislang gibt es keine Angaben zu möglichen Verdächtigen.

Nach Schüssen bei einer Gartenparty im US-Bundesstaat New York sind Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden 16 Menschen in Rochester angeschossen. Bei den Todesopfern handele es sich um einen Mann und eine Frau im Alter zwischen 18 und 22 Jahren.