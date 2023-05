Luzern: 16 Personen wegen Kinderpornografie festgenommen 

Die Polizei Luzern hat erfolgreich eine Aktion gegen Kinderpornografie durchgeführt. Innert wenigen Tagen seien dabei 16 Personen aus dem Kanton Luzern festgenommen und 300 Speichergeräte beschlagnahmt worden, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in ihrer Mitteilung schreibt. Die Männer waren im Besitz von verbotener Kinderpornografie und verbreiteten die verbotenen Bilder und Videos teilweise auch weiter.

«Die Polizei geht davon aus, dass Tausende illegale Bild- und Videodateien gespeichert wurden», wie die Staatsanwaltschaft in der Medienmitteilung schreibt. Die Auswertung des Materials, dass in 26 Hausdurchsuchungen gefunden wurde, könnte Monate in Anspruch nehmen. Die Luzerner Polizei vermutet, dass Tausende illegale Bild- und Videodateien gespeichert wurden.