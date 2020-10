Sand-Schönbühl-Kaserne (BE)16 Rekrutinnen wurden halb nackt gedemütigt

Im Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Sand-Schönbühl BE kam es zu einem Vorfall mit einer Feldweibelin. Die betroffenen Rekrutinnen prangerten sie beim Kompaniechef an.

Darum gehts Eine Feldweibelin soll 16 Rekrutinnen tyrannisiert haben.

Sie liess sie laut einer Zeugin neun Minuten lang fast unbekleidet im Unterarmstütz verweilen.

Laut der Armeeführung wurde die Beschuldigte sanktioniert.

«Was soll dieses Chaos? Was machen Sie?» Die Stimme der für sie zuständigen Feldweibelin hallt noch immer in den Köpfen von 16 weiblichen Rekrutinnen des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere

in Sand-Schönbühl BE. Die Offizierin war wegen der verspäteten Anwesenheit der Rekrutinnen in Rage geraten. «Man hat uns lediglich zehn Minuten Zeit zum Duschen und Umziehen gegeben», schildert eine der Betroffenen aus der Romandie. «Wir waren 16 Personen, das war unmöglich zu schaffen.»

Als die Feldweibelin zurückkehrte, standen einige noch in Unterwäsche da. «Wir mussten in den Unterarmstütz kommen und so verweilen – manche von uns halbnackt», so die Zeugin. Die Tortur habe neun Minuten gedauert. Mehrere Frauen hätten Tränen in den Augen gehabt. «Wenn eine von uns auf dem nassen Boden abrutschte, wurden wir mit den Füssen getreten. Dieses Verhalten ist einfach widerlich.»

Fehlverhalten eingeräumt

Die Rekrutinnen prangerten den Vorfall beim Kompaniechef an. Ein Armeesprecher bestätigt gegenüber «20 Minutes», dass die Hauptbeschuldigte sowie eine Komplizin, die aber passiv blieb, eine «disziplinarische Sanktion» erhalten haben. Um was für eine es sich dabei handelt, ist aber unklar. Laut der betroffenen Rekrutin hinderte die Sanktion die Feldweibelin nicht daran, die Offiziersschule zu besuchen, um Leutnantin zu werden. «Sieht so ein Strafe aus?», fragt sie sich.