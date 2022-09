Chemotherapie bei Baumgartl: «16 Stunden am Stück wurde meinem Körper pures Gift verabreicht»

Die Momente in der Onkologie-Station werden ihn für immer prägen. «Eine unglaublich harte Zeit für mich. 16 Stunden am Stück wurde meinem Körper in mehreren Zyklen pures Gift verabreicht. Das verändert den Körper, auch mental.» Seine Prioritäten haben sich komplett gewandelt. Mit Humor ergänzt er: «Ich habe begonnen, mich nicht mehr über Kleinigkeiten aufzuregen – wobei der Stau in Berlin keine Kleinigkeit ist.»