Wintereinbruch : 16 Tote wegen heftiger Schneefälle in Japan

Der Winter hat Japan fest im Griff: Die massiven Schneefälle in der Region um die Hauptstadt Tokio fordern über ein Dutzend Opfer.

Japan wird von massiven Schneefällen in Atem gehalten – und die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Die nationale Meteorologische Behörde warnte am Dienstag auch Bewohner in bergigen Gebieten der Region Kanto, wo auch die Hauptstadt Tokio liegt, vor Schneefällen. Über das feiertagsbedingt verlängerte Wochenende hatten sich vor allem in Regionen auf der Seite des Japan-Meeres die Schneemassen aufgetürmt.