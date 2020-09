Polizeimeldungen Region Basel : 16- und 19-Jähriger in flagranti bei Einbruch erwischt

In der Altstadt Basels brachen zwei junge Männer in der Nacht auf Samstag in ein Geschäft ein. Mit ihrer Beute kamen sie nicht weit.

Passanten beobachteten, wie zwei Männer am Freitag um 22.30 Uhr in einem Geschäft am Basler Spalenberg einbrachen. Die alarmierte Polizei umstellte schliesslich das Gebäude, sagt Kapo-Sprecher Peter Gill: «Die Polizisten bemerkten zwei Männer, welche sich anschickten das Haus mit Rucksäcken zu verlassen.» Einer der beiden Männer hätte umgehend festgenommen werden können. Sein Komplize floh zunächst aufs Dach, konnte jedoch später von der Polizei gefasst werden.

Gemäss Kantonspolizei handelt es sich bei den Festgenommenen um 16- und 19-jährige Männer aus Albanien. «Sie führten Einbruchswerkzeug sowie mehrere Rucksäcke mit diversem Diebesgut mit sich.» Personen, die allfällige Beobachtungen machten, werden gebeten, sich bei der Kapo zu melden.