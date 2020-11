Unbekannte waren in das Dresdner Museum eingedrungen und hatten Schmuckstücke aus dem 18. Jahrhundert mit Diamanten und Brillanten gestohlen.

Seit 6 Uhr läuft im Berliner Stadtbezirk Neuköln ein Grosseinsatz der Polizei. Es werden mehrere Objekte durchsucht, dies stehe im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden vor gut einem Jahr, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Es stünden rund 1600 Beamte im Einsatz. Drei Tatverdächtige seien festgenommen worden.

Nach Informationen der «Bild» werden die Festgenommenen noch am Dienstag dem Haftrichter in Dresden vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Beschuldigten schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor.