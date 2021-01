Dass der Impfstoff von Moderna bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden muss, kam 1600 Menschen in der US-Stadt Seattle zugute: Als ein Kühlschrank ausfiel, verteilten Spitäler Impfungen an alle, die sie wollten.

Darum gehts In Seattle in den USA fiel in einem Spital ein Kühlschrank aus, in dem Corona-Impfstoff gelagert wurde.

1600 Impfdosen drohten zu verfallen.

Deshalb wurden in einer spontanen Impfaktion alle geimpft, die wollten – bis tief in die Nacht hinein.

Der Vorfall ereignet sich am Donnerstagabend: In Seattle fällt in einem Spital ein Kühlschrank aus. Kurz darauf sind 1600 Menschen gegen das Coronavirus geimpft – obwohl sie eigentlich gar nicht zur Risikogruppe gehören, die in den USA ein Anrecht auf eine Impfung hat.

Der Zusammenhang: Im ausgefallenen Kühlschrank lagerte eine grosse Menge an Corona-Impfdosen des Herstellers Moderna. Genau wie derjenige von Pfizer/Biontech muss dieser konstant bei Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Ansonsten verliert er seine Wirkung.

Die Verantwortlichen entschlossen sich deshalb zu einem aussergewöhnlichen Schritt: Der nun nicht mehr gekühlte Impfstoff, insgesamt 1600 Dosen, sollte so schnell wie möglich gespritzt werden – an alle, die Interesse haben. Das sagte die Spitalsprecherin an einer Medienkonferenz am Sonntagmorgen, wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten.

Impfstart mitten in der Nacht

Mit der Hilfe zweier benachbarter Spitäler in Seattle konnten innert kürzester Zeit zwei Impfstationen aufgebaut werden. Die Zeit drängte: Der Moderna-Impfstoff kann ungekühlt maximal zwölf Stunden aufbewahrt werden.

Ab 23 Uhr am Donnerstagabend konnten sich Impfwillige die Corona-Spritze setzen lassen. Der Andrang war riesig: Über einen Tweet eines der beteiligten Spitäler verbreitete sich die Meldung über die spontane Impfaktion über Social Media; über den Bericht einer lokalen TV-Station und Mund-zu-Mund-Propaganda in der ganzen Stadt.

Es entstanden lange Schlangen vor den Impfzentren. Für gewisse Personen konnte es gar nicht genug schnell gehen, bis sie die Impfung erhielten. «Wir hatten keine Zeit mehr, uns ordentlich anzuziehen», so eine Frau, die von ihrer Tochter kurzfristig angemeldet worden war. «Wir waren eigentlich schon im Bett.»

Improvisierte Impfstation im Schneesturm

Um 3.30 Uhr am Morgen waren alle Impfdosen gespritzt. Das Spital zieht ein positives Fazit. Man habe, wenn immer möglich, versucht, die Risikogruppen zu bevorzugen. «Es war sehr bewegend zu sehen, wie Grossmütter in Rollstühlen um zwei Uhr nachts ankamen, um sich zu impfen», sagt Kevin Brooks, Betriebsleiter eines der Spitäler.

Eine ähnlicher Vorfall hatte sich bereits in Colorado ereignet, etwas südlich von Seattle. Eine Gruppe von Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen waren auf dem Rückweg von einer Corona-Impfveranstaltung, als sie in einem Schneesturm stecken blieben.

Mit dabei hatten sie Corona-Impfstoff. Sechs Dosen davon drohten abzulaufen, sollten sie nicht bald wieder gekühlt oder gespritzt werden. Kurzerhand entschieden sich die Pflegerinnen und Pfleger dazu, den Corona-Impfstoff an Ort und Stelle zu verabreichen.