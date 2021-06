Olympische Spiele: 160’000 Kondome für Athletinnen und Athleten

Deshalb wird für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal alles in einem 33-seitigen Regelbuch ganz detailliert und genau festgehalten.

In 45 Tagen starten die Olympischen Spiele in Japan. Die Bevölkerung steht den Spielen skeptisch gegenüber und plädiert schon lange zur Absage.

Die Organisatorinnen und -Organisatoren der Olympischen Spiele in Japan verteilten 160’000 Kondome an die Olympionikinnen und Olympioniken.

Am 23. Juli beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Das Thema ist ein heisses Pflaster, zumal viele Kritikerinnen und Kritiker innerhalb des Landes für eine Absage der Spiele sind. Doch die Verantwortlichen wollen ihre Pläne durchziehen. Allerdings mit einem weiteren Fauxpas. Denn die Organisatorinnen und Organisatoren handeln teils widersprüchlich, so wie dieses Beispiel zeigt.