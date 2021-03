Statt in den Wochenend-Urlaub gehen zu können, müssen die Rekruten der ABC Abwehrschule 77 in Spiez Wochenenddienste übernehmen.

Statt nach drei Wochen wieder einmal in den verdienten Wochenend-Urlaub gehen zu können, müssen sie in die Quarantäne: In der Rekrutenschule der ABC Abwehrschule 77 in Spiez kam es zu einem Corona-Ausbruch, wie die Armee auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. «Vor dem geplanten allgemeinen Wochend-Urlaub wurden am Mittwoch alle Rekruten und Kader getestet. Aus dieser Testreihe wurden ab Donnerstag 18 positive Testresultate gemeldet, wovon sich dann 17 bestätigten», sagt Armeesprecher Stefan Hofer. Alle Betroffenen seien asymptomatisch.