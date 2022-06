Virales Tiktok-Pärchen : 17-faches Grosi (61) will mit ihrem Ehemann (24) noch mal ein Baby

Cheryl und Quran MacCain aus dem US-Bundesstaat Georgia sind seit bald zwei Jahren ein unzertrennliches Paar. Nun wollen die beiden trotz 37 Jahren Altersunterschied noch ein gemeinsames Baby.

Cheryl und Quran hatten sich bereits 2012 erstmals getroffen, als der damals erst 15 Jahre alte Quran im Fast-Food-Restaurant von Cheryls Sohn Chris in Rome im Bundesstaat Georgia arbeitete. Danach verloren sie den Kontakt, trafen sich aber in einem Laden wieder, wo Cheryl an der Kasse arbeitete. Sie begannen, miteinander auszugehen, und im Juli 2021 machte Quran seiner Angebeteten einen Antrag. Den Ring dafür hatte sich der Hausabwart von seinen Fans per Crowdfunding finanzieren lassen. An der Trauungszeremonie in Riverside in Tennessee nahmen dann per Livestream über 20’000 Gäste teil.