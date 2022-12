Gibt es das wärmste Silvester seit Messbeginn? 

Winter-Wonderland? Skifahren ? Neujahrsschnee? Fehlanzeige. Denn auch die kommenden Tage bringen beim Wetter keine Trendwende . Am Wochenende erwarten uns mit zwölf bis 17 Grad sogar fast frühlingshafte Temperaturen, lokal könnten an Silvester sogar Wetterrekorde gebrochen werden, wie Meteonews schreibt.

Es wäre dann der wärmste Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Am stärksten steigt das Thermometer voraussichtlich um Basel herum in die Höhe, dort werden es laut jetzigem Stand um die 17 Grad, dicht gefolgt von Chur, für das 16 Grad prognostiziert werden. Selbst auf dem 2502 Meter hohen Säntis hat es dann bis zu vier Grad! Dazu scheint überwiegend die Sonne – fast wie im Frühling also. Und das mitten im Winter.

Auch nach Silvester kein richtiges Winterfeeling

Und wie sieht es am Neujahrstag aus? Ein wenig, aber nicht viel kühler als noch einen Tag zuvor. Auch dann sind noch Werte im zweistelligen Plusbereich drin, in Basel, Genf und Chur, aber auch in Zürich liegen die Werte wieder zwischen 14 und 16 Grad. Nur im Süden des Landes ist die Situation eine andere, denn wegen des Hochnebels wird es vor allem am Neujahrstag deutlich kühler, bei lediglich neun bis zehn Grad. Dennoch - für das richtige Winterfeeling sind auch diese Temperaturen noch deutlich zu hoch.