's-Hertogenbosch: Céline Naef gewinnt gegen Venus Williams

Am Dienstag fand in 's-Hertogenbosch die 1. Runde statt.

Was für eine Leistung: Céline Naef schrieb bei ihrem WTA-Debüt am späten Dienstagnachmittag ein Tennis-Märchen. Sie eliminierte in der 1. Runde des Rasenturniers in 's-Hertogenbosch in den Niederlanden die siebenfache Grand-Slam-Siegerin und Tennis-Legende Venus Williams.