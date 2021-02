Ursache unklar: Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Centro Lugano Sud in Grancia TI.

Ein 20-jähriger Fahrer fuhr in Grancia TI in einen Pfosten.

Am Freitagabend kam es gegen 23 Uhr in Grancia TI in der Nähe des Einkaufszentrums Lugano-Süd zu einem Unfall mit einem Auto. Dabei kam eine 17-Jährige ums Leben, vier weitere Jugendliche wurden teils schwer verletzt.