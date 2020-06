Bignasco TI

17-jährige Tessinerin rettet Velofahrer das Leben

Das beherzte Eingreifen von Giulia Speziale in einer Notsituation macht sie im Vallemagia TI zur Heldin. Sie handelte in einer Selbstverständlichkeit und instinktiv.

«Er reagierte nicht, er antwortete nicht», so Speziale gegenüber «tio.ch». «Ich sah, dass die Situation ernst ist und keine Zeit zu verlieren war.» Schliesslich traf der Rega-Helikopter ein und brachte den Mann um die sechzig in das Cardio-Zenter des Spitals in Lugano. Laut Bericht war das Eingreifen der 17-Jährigen entscheidend für das Überleben des Mannes. Am nächsten Tag ist er im Spital wieder erwacht.