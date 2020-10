An dem Tag, an dem sie ihr erstes Paar massgeschneiderte Leggings erhielt, erkannte Maci Currin, dass sie die Chance hatte, ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Und jetzt hat sie es geschafft: Mit 17 Jahren hat die 2,08 Meter grosse Amerikanerin offiziell die längsten Beine der Welt. Mit einer Länge von genau 135,267 Zentimetern entthronte sie russische Basketballspielerin Ekaterina Lisina, deren Beine 134,112 Zentimeter lang sind.

Der in Austin (Texas) lebende Teenager gibt zu, dass ihre aussergewöhnliche Körpergrösse nicht immer leicht zu akzeptieren ist. «Es gibt offensichtlich Nachteile. Ich schlage mir den Kopf an vielen Dingen an, ich kann in manche Autos nicht einsteigen und habe Probleme, passende Kleidung zu finden. Es wird einfach keine Kleidung produziert, die mir passt», sagte sie in einem Video, das am Dienstag auf Youtube veröffentlicht wurde.