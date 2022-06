Das Auto wurde rund eine Stunde nach dem Unfall am Wohnort der unfallverursachenden Person angetroffen.

Kurz nach drei Uhr fuhren eine 17-jährige Mofafahrerin sowie eine 19- und eine 18-jährige E-Bike-Fahrerin zusammen auf der Unterdorfstrasse von Widnau kommend in Richtung Kriessern. Gleichzeitig fuhren ein 27-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto in dieselbe Richtung. Das Auto prallte aus bislang unbekannten Gründen mit der Mofafahrerin und der 19-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammen.

Nummernschild an Unfallstelle gefunden

Am Unfallort wurde ein Nummernschild gefunden. «Dieses ist vermutlich bei der Kollision abgefallen und liegen geblieben», so Hug. Rund eine Stunde nach dem Unfall konnte das beteiligte Auto im Zuge der Fahndung am Wohnort der unfallverursachenden Person angetroffen werden. Der 27-jährige Mann und die gleichaltrige Frau wurden als fahrunfähig eingestuft und vorläufig festgenommen. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.