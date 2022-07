Basel : 17-Jährige wird Opfer von Sexualdelikt, Passanten fanden sie verstört auf

In Basel wurde am späten Freitagabend eine 17-Jährige von einem Mann angegriffen, der in der Folge ein Sexualdelikt an ihr beging. Passanten alarmierten die Polizei, der Täter ist flüchtig. Es ist bereits das zweite Sexualdelikt in Basel innert einer Woche.