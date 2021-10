Verhaftungen nach Sitzblockade – 17-jähriger Aktivist erhebt schwere Vorwürfe gegen die Zürcher Polizei

Extinction Rebellion

Die Extinction Rebellion ist eine Umweltschutzbewegung mit dem erklärten Ziel, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Massnahmen von Regierungen gegen das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise zu erzwingen. Sie ging im Jahr 2018 im Vereinigten Königreich aus verschiedenen Vorläufergruppen hervor. Im März 2020 war sie laut Eigenaussage in 67 Ländern auf sechs Kontinenten mit 1141 Ortsgruppen vertreten, in der Schweiz waren im März 2020 über 16 aktive und in Gründung befindliche Ortsgruppen ausgewiesen.