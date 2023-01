Basel: Zwei Männer nach Raub an Teenager festgenommen

Bereits am 6. Januar kam es in der Nähe zu einem ähnlichen Vorfall.

Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend am Steinentorberg in Basel ausgeraubt.

Am Montag gegen 21 Uhr wurde am Steinentorberg in Basel ein 17-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt. Gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft war das Opfer auf dem Weg von der Heuwaage zum Bahnhof SBB, als es bei der Markthalle unvermittelt von zwei Unbekannten auf dem Trottoir zur Seite gedrängt wurde. Die Männer verlangten Wertsachen vom Teenager, bedrohten ihn und schlugen ihn mit Fäusten, wie es weiter heisst. Schliesslich seien sie mit seinen Kopfhörern in Richtung Heuwaage davon. Es ist bereits der zweite derartige Vorfall in dem Bereich und in diesem Monat.