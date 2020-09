Alles begann mit diesem Tweet. Darin kündigte der Streamer Jarvis Khattri an, dass er wieder «Fortnite» spielt. Und dies …

«Jeder Schuss ein Treffer! Oh wow!», sagte Jarvis Khattri voller Stolz in einem mittlerweile gelöschten Clip auf Youtube. Wegen des Videos aus dem Jahr 2019 ist der 17-jährige Engländer mittlerweile Ex-«Fortnite»-Profi. Im Clip war zu sehen, wie er einen sogenannten Aimbot nutzte. Als Aimbot bezeichnet man einen Hack, mit dem das Fadenkreuz in Shootern immer automatisch perfekt auf den Gegnern platziert wird.