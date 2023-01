Deutschland: 17-Jähriger ersticht Schwester (14) und verletzt Mutter schwer

Ein 17-Jähriger soll im bayrischen Weisendorf seiner 14-jährigen Schwester tödliche Verletzungen zugefügt haben. Auch die Mutter der beiden sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg am Freitag. Er sprach von «einer Familientragödie». Der 17-Jährige sei nach dem Geschehen am Freitagmorgen in Tatortnähe vorläufig festgenommen worden.