Albert Braut Tjaaland : 17-jähriger Haaland-Cousin ist ebenfalls eine Tormaschine

Der Cousin von Dortmund-Stürmer Erling Haaland schiesst die norwegische Jugend-Meisterschaft im Alleingang kaputt. Ist Albert Braut Tjaaland das nächste Super-Talent aus Norwegen?

Alber Braut Tjaaland nimmt die norwegische Jugend-Meisterschaft auseinander mit 64 Toren in 37 Spielen.

In 37 Spielen trifft der Norweger 64 Mal.

45 Tore und 11 Assists in 46 Pflichtspielen für Borussia Dortmund oder 18 Tore und zwei Assists in seinen bisherigen 13 Champions-League-Spielen – der 20-jährige Erling Haaland versetzt die Fussballwelt Woche für Woche ins Staunen. Der Norweger hat bereits einen Marktwert von über 110 Millionen Euro und alle Experten sind sich sicher: Das wird ein ganz Grosser in der Geschichte des Fussballs.