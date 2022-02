Basel – 17-Jähriger schwer mit Stichwaffe verletzt

20min/Steve Last

Der Täter floh in Richtung Elisabethenanlage. Der Attacke ging laut der Staatsanwaltschaft ein Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen voraus.

In der Küchengasse beim Bahnhof SBB wurde am späten Samstagabend ein 17-Jähriger schwer mit einer Stichwaffe verletzt.

Ein 17-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, als er am Samstagabend in Basel unvermittelt mit einer Stichwaffe angegriffen wurde. Laut der Staatsanwaltschaft war es in der Küchengasse beim Bahnhof SBB zu einem Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Dabei habe ein Beteiligter plötzlich die Waffe gezückt und das Opfer attackiert. Es wurde von der Sanität auf die Notfallstation gebracht.